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BBC

مقتل 5 من عناصر حركة الشباب في اشتباك داخل كينيا

11:10 ص السبت 13 يوليو 2024

كينيا

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مقديشو- (د ب أ)

أشارت التقارير الواردة من الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا إلى أن ما لا يقل عن 5 من مقاتلي حركة الشباب لقوا حتفهم في اشتباك مع الشرطة الكينية في منطقة جوبا القريبة من الحدود الصومالية الكينية.

وقالت الشرطة الكينية إنها تتوقع ارتفاع عدد القتلى من جانب الإرهابيين كما أشارت إلى إصابة أربعة في صفوفها بجروح خطيرة،بحسب موقع "الصومال الجديد"الإخباري اليوم السبت.

ودار الاشتباك بين المسلحين ومجموعة العمليات الخاصة من الشرطة الكينية في المنطقة الحدودية التي عادة ما يتم اختراقهما من قبل الجماعات الإرهابية.

وتشن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة وتتمركز في الصومال ، منذ سنوات طويلة هجمات على الأراضي الكينية مستهدفة المدنيين والعناصر الأمنية على حد سواء وقد أسفرت تلك الهجمات عن خسائر بشرية كبيرة.

وتهدف الحركة من وراء عملياتها المسلحة في الصومال للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام إسلامي متشدد.


كينيا الشرطة الكينية مقديشو
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