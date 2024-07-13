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BBC

إعلام عبري: عائلات الأسرى قلقة بسبب خلافات نتنياهو مع رئيسي الموساد والشاباك

11:03 ص السبت 13 يوليه 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تزايد القلق بين عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بسبب تعمق الخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار بشأن صفقة التبادل مع حركة حماس.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان إنها قلقة من تقارير عن وضع نتنياهو شروطا جديدة من شأنها منع إبرام صفقة تبادل، مضيفة أنها "تستهجن ما تصفه بالتصرف غير المسؤول لنتنياهو الذي يعرقل جهود إعادة أبنائهم".



نتنياهو الشاباك غزة حماس
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