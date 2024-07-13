المقررة الأممية لفلسطين: الإبادة بغزة نتيجة إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

وكالات



قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن فشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم الإسرائيلية مكن إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

ووصفت -عبر منصة إكس- الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر بأنها "الثمرة المرة" لإفلات إسرائيل من العقاب عبر العقود الماضية.

وشددت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر في تجاهل مشروع إسرائيل لتخليص فلسطين من الفلسطينيين في تحدٍ للقانون الدولي.





