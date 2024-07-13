إعلان

BBC

المقررة الأممية لفلسطين: الإبادة بغزة نتيجة إفلات إسرائيل المستمر من العقاب

10:55 ص السبت 13 يوليو 2024

الحرب الإسرائيلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن فشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم الإسرائيلية مكن إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

ووصفت -عبر منصة إكس- الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع المحاصر بأنها "الثمرة المرة" لإفلات إسرائيل من العقاب عبر العقود الماضية.

وشددت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر في تجاهل مشروع إسرائيل لتخليص فلسطين من الفلسطينيين في تحدٍ للقانون الدولي.


الحرب الإسرائيلية إسرائيل الجرائم الإسرائيلية فلسطين غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤول إسرائيلي: يمكن التوصل لصفقة خلال أسبوعين لكن نتنياهو يعطل المفاوضات

إعلان

إعلان

* امتحانات الثانوية العامة.. مكافحة الغش الإلكتروني يتحقق من صحة الأسئلة المتداولة
* معتذرة للركاب.. السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط