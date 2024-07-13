الرئيس السابق للشاباك يحذر من تعيين نتنياهو لرئيس جديد للجهاز

وكالات



نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) عامي أيالون قوله إنه يجب منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس جديد للجهاز، لأنه سيكون تعيينا حزبيا سياسيا.

وأضاف أن من سيعيّنه نتنياهو سيخدمه ولن يخدم الدولة، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يهتم إلا بنفسه وببقاء حكومته".

ويختلف نتنياهو مع الرئيس الحالي للشاباك رونين بار حول بنود صفقة التبادل وكيفية التوصل إليها، وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة إفشال الصفقة والتحكم فيها.





