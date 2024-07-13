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BBC

الرئيس السابق للشاباك يحذر من تعيين نتنياهو لرئيس جديد للجهاز

10:51 ص السبت 13 يوليو 2024

الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)

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وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) عامي أيالون قوله إنه يجب منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس جديد للجهاز، لأنه سيكون تعيينا حزبيا سياسيا.

وأضاف أن من سيعيّنه نتنياهو سيخدمه ولن يخدم الدولة، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا يهتم إلا بنفسه وببقاء حكومته".

ويختلف نتنياهو مع الرئيس الحالي للشاباك رونين بار حول بنود صفقة التبادل وكيفية التوصل إليها، وسط اتهامات لنتنياهو بمحاولة إفشال الصفقة والتحكم فيها.


الرئيس السابق للشاباك نتنياهو الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي شاباك
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