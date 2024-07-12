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BBC

الحوثيون: استهدفنا سفينة في البحر الأحمر وباب المندب

11:09 م الجمعة 12 يوليو 2024

أرشيفية

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وكالات
قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون" يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت سفينة "تشيري ساليس" في البحر الأحمر وباب المندب، بعد أن انتهكت الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.
كانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني رفيع قوله، إن إسرائيل تعيش لحظة الحقيقة بالنسبة للأسرى لكن هناك من يعطل الصفقة.
وأضاف المسؤول الأمني، أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ممكن في غضون أسبوعين، موضحا أن إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على آلية منع عودة المسلحين سيعطل المفاوضات.
وتابع المسؤول، أننا على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 أسيرا على قيد الحياة، مشيرا إلى أن مسؤولون أمنيون حذروا أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتا طويلا وأن تنفيذها صعب.

الحوثيون استهداف سفينة البحر الأحمر
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