مسؤول إسرائيلي: نحن على بُعد خطوة من إعادة نحو 30 أسيرًا

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع قوله، إن إسرائيل تعيش لحظة الحقيقة بالنسبة للأسرى لكن هناك من يعطل الصفقة.

وأضاف المسؤول الأمني، أن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ممكن في غضون أسبوعين، موضحا أن إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على آلية منع عودة المسلحين سيعطل المفاوضات.

وتابع المسؤول، أننا على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 أسيرا على قيد الحياة، مشيرا إلى أن مسؤولون أمنيون حذروا أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتا طويلا وأن تنفيذها صعب.ش