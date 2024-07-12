خلال زيارته لتدشين خط طيران.. وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيريه الجيبوتي والصومالي

وكالات

عقد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة، مباحثات ثنائية موسعة مع نظيريه الجيبوتي والصومالي، أعقبها مؤتمران صحفيان بالبلدين، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها إلى دولتي جيبوتي والصومال على أولى رحلات الناقل الوطني شركة مصر للطيران لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأنه خلال المباحثات التي أجراها الدكتور عبد العاطى مع محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، جرى تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والكهرباء والطاقة الشمسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

وأعرب وزير خارجية جيبوتي عن تقديره لحرص وزير الخارجية على أن يكون على متن أول طائرة خطوط "مصر للطيران" إلى جيبوتي، في إشارة تؤكد الإرادة السياسية المصرية للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع جيبوتي إلى آفاق جديدة.

كما تناولت المباحثات موضوع أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية، لاسيما وأن مصر وجيبوتي من أكثر الدول تأثراً بالتطورات في هذا الممر التجاري الهام.

وجرى تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الأفريقي وتنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف، وأهمية استمرار التعاون بين مركز الوسطية الجيبوتي والأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وذكر متحدث الخارجية أن الوزير عبد العاطي عقد جلسة مُباحثات ثنائية موسعة مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، عقب وصوله إلى العاصمة مقديشو، وأكد وزير الخارجية خلالها اهتمام مصر باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال ومتابعة تنفيذ مشروعات التعاون القائمة في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات والقطاع المصرفي لاسيما افتتاح فرع لبنك مصر في مقديشو بنهاية العام الجاري وتطويرها؛ بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين.

وأعرب وزير خارجية الصومال عن شكره وتقديره على المبادرة المهمة التي قامت بها مصر بتدشين خط طيران بين القاهرة ومقديشو؛ لما سيكون لذلك من تأثير كبير على تعزيز الروابط والتواصل بين الشعبين المصري والصومالي. كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف آليات التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين والبناء على ما تم تحقيقه من تقارب خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة - خلال المباحثات - اهتمام مصر بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الإفريقي، وعلى رأسها الصومال، وكذلك رغبتها في الإسهام في دعم الاستقرار بدول المنطقة؛ اتصالاً بدور مصر الثابت في دعم الشعوب الإفريقية الشقيقة نحو تحقيق تطلعاتها التنموية؛ وهو الأمر الذي تزيد أهميته في الفترة الحالية لاسيما مع ما تمر به المنطقة من تحديات جسيمة، باتت تتطلب تكاتف دول المنطقة جميعاً لمواجهتها.

وتم التباحث حول الأوضاع في دولة السودان وكيفية دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للخروج من الأزمة، واستعادة الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق.

وأعرب وزير الخارجية والهجرة - في كلمته خلال المؤتمرين الصحفيين الذين عقدهما في العاصمتين - عن سعادته بتواجده في جيبوتي والصومال في أولى رحلاته الخارجية منذ توليه مسئولية وزارة الخارجية المصرية، لتدشين خط طيران (القاهرة جيبوتي مقديشيو)؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تعزيز العلاقات مع دول القرن الإفريقي، وهو الأمر الذي يعكس عمق وأهمية هذه العلاقات.

وأشار إلى النتائج الإيجابية المنتظرة من تسيير هذا الخط والتي تتضمن دعم أواصر العلاقات على المستوى الشعبي، والإسهام في ترفيع مستوى التبادل التجاري، وتحقيق قدر أعلى من الترابط بين المستثمرين والقطاعات الاقتصادية بين الدول الثلاث.