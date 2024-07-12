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BBC

الإعلام الحكومي بغزة: ما جرى في تل الهوى مجزرة مخطط لها

10:21 م الجمعة 12 يوليو 2024

تل الهوى

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وكالات
قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن ما جرى اليوم في حي تل الهوى غربي مدينة غزة "مجزرة مخطط لها مسبقا".
كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إن الفظائع التي كشف عنها "تراجع الاحتلال عن حي تل الهوى هي جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي".
وأضافت حركة المقاومة الإسلامية أن إضرام النار في مبان مأهولة ومنع وصول الدفاع المدني إليها في تل الهوى يؤكدان ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع.
وشددت على أنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة.

تل الهوى غزة مجزرة تل الهوى طوفان الأقصى
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