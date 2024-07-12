كييف: مقتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم على إقليم دونيتسك

كييف (د ب أ)

وجه خمسة أشخاص على الأقل ضربات جوية ضد أوكرانيا وأعلنوا 13 هجوما على بلدتين في إقليم دونيتسك الواقع على خط المواجهة الشرقي لأوكرانيا، وأعلن فاديم فيلاشكين الحاكم العسكري للإقليم اليوم الجمعة.

وقال فيلاشكين إن القصف يستهدف بلدتي ميرنوهراد وكوستيانتينيفكا.

وأضاف المسؤول، أن القوات الروسية أطلقت النار مرارا وتكرارا على ميرنوهراد بشكل خاص خلال الأيام الماضية.

يهدف هذا إلى أن عدد سكان المدينة قبل بدء الحرب كان أقل من 47 ألف نسمة.