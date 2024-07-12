إعلام عبري: خلاف نتنياهو ورئيسي الموساد والشاباك يؤكد الخشية من سعيه لعرقلة الصفقة

وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الخلاف بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيسا جهازي الاستخبارات الخارجية (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك) يؤكد الخشية من أن رئيس الوزراء يعرقل الصفقة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر بوفد التفاوض الإسرائيلي نفيها أن يكون رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع قد أعرب عن تأييده للمبادئ الجديدة التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي مشارك بالمفاوضات، إن طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديد بمنع عودة المسلحين إلى شمال غزة قد يعرقل المحادثات.

وأضاف موقع أكسيوس، أن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أعربوا عن تحفظهم لنتنياهو إزاء مطلبه، وأنه غير قابل للتنفيذ، موضحا أن نتنياهو أبلغ أعضاء الفريق المفاوض أنه متمسك بمطلب منع عودة المسلحين إلى شمال القطاع.

وتابع الموقع الأمريكي، أن أعضاء في فريق التفاوض يعتقدون أن مطلب نتنياهو تكتيكي لأغراض تفاوضية.