أكسيوس: طلب نتنياهو منع عودة المسلحين لشمال غزة قد يعرقل المفاوضات

وكالات

قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي مشارك بالمفاوضات، إن طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الجديد بمنع عودة المسلحين إلى شمال غزة قد يعرقل المحادثات.

وأضاف موقع أكسيوس، أن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي أعربوا عن تحفظهم لنتنياهو إزاء مطلبه، وأنه غير قابل للتنفيذ، موضحا أن نتنياهو أبلغ أعضاء الفريق المفاوض أنه متمسك بمطلب منع عودة المسلحين إلى شمال القطاع.

وتابع الموقع الأمريكي، أن أعضاء في فريق التفاوض يعتقدون أن مطلب نتنياهو تكتيكي لأغراض تفاوضية.