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BBC

البنتاجون: حاولنا إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة لكننا لم نفلح

08:04 م الجمعة 12 يوليو 2024

الرصيف العائم على شاطئ غزة أرشيفية

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القيادة الوسطى حاولت الأربعاء إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة، لكنها لم تفلح لأسباب تقنية.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أننا أعدنا معدات الرصيف إلى أسدود بعد عدم تمكننا من إعادة تثبيتها لمشاكل مرتبطة بالطقس، موضحة أنها لم تحدد تاريخا لإعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة.

وتابعت الخارجية، أن الولايات المتحدة اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لضمان زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن مئات الآلاف ما زالوا يواجهون مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء غزة.

الرصيف العائم على شاطئ غزة إعادة تثبيت الرصيف العائم وزارة الدفاع الأمريكية
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