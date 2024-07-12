زلات بايدن المتكررة قد تدفعه للانسحاب من انتخابات الرئاسة



وكالات

لا تزال زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسألة انسحابه من البقاء في انتخابات الرئاسة الأمريكية تثير ردود فعل ليس بأمريكا فقط بل حول العالم.

وقالت وكالة "بلومبرج" Bloomberg إنه على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي بايدن بأنه سيبقى في السباق الرئاسي لعام 2024، إلا أن زلتين أو خطأين فادحين في غضون ساعتين (خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف الأطلسي في واشنطن) عمقتا المخاوف بشأن حدته العقلية التي تهدد حملته، وقد يكلفانه كثيرا.

وقبيل المؤتمر الصحفي، قام بايدن بتقديم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن طريق الخطأ على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي افتتاح المؤتمر الصحفي، تخبط في سؤال حول نائبة الرئيس كامالا هاريس بقوله إنه "لم يكن ليختار نائب الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس" لو لم يكن يثق بها.

وبرر الرئيس بايدن تقديمه الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على أنه الرئيس الروسي بوتين، بأنه يفكر ببوتين دائماً ويركز عليه.

الكرملين، من جهته، علّق على تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بشأن الرئيس الروسي بوتين، ووصفها بـ"غير المقبولة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن العالم كله لاحظ زلات لسان بايدن في قمة الناتو.

من جهتها، علقت الخارجية الروسية بالقول: "إن الدولة العميقة في أمريكا أخفت حالة بايدن لفترة طويلة عن الرأي العام، وإن أبرز الأخبار عن قمة الناتو كانت عن صحة بايدن العقلية".

بدوره، نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" الاجتماعية تعليقا جديدا يخص الرئيس بايدن، قائلاً إن "بايدن مصاب بمتلازمة واضطراب ترامب"، على حد وصفه.