إعلان

BBC

زلات بايدن المتكررة قد تدفعه للانسحاب من انتخابات الرئاسة

07:55 م الجمعة 12 يوليه 2024

جو بايدن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات

لا تزال زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسألة انسحابه من البقاء في انتخابات الرئاسة الأمريكية تثير ردود فعل ليس بأمريكا فقط بل حول العالم.

وقالت وكالة "بلومبرج" Bloomberg إنه على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي بايدن بأنه سيبقى في السباق الرئاسي لعام 2024، إلا أن زلتين أو خطأين فادحين في غضون ساعتين (خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة حلف الأطلسي في واشنطن) عمقتا المخاوف بشأن حدته العقلية التي تهدد حملته، وقد يكلفانه كثيرا.

وقبيل المؤتمر الصحفي، قام بايدن بتقديم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن طريق الخطأ على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي افتتاح المؤتمر الصحفي، تخبط في سؤال حول نائبة الرئيس كامالا هاريس بقوله إنه "لم يكن ليختار نائب الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس" لو لم يكن يثق بها.

وبرر الرئيس بايدن تقديمه الرئيس الأوكراني زيلينسكي، على أنه الرئيس الروسي بوتين، بأنه يفكر ببوتين دائماً ويركز عليه.

الكرملين، من جهته، علّق على تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن بشأن الرئيس الروسي بوتين، ووصفها بـ"غير المقبولة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن العالم كله لاحظ زلات لسان بايدن في قمة الناتو.

من جهتها، علقت الخارجية الروسية بالقول: "إن الدولة العميقة في أمريكا أخفت حالة بايدن لفترة طويلة عن الرأي العام، وإن أبرز الأخبار عن قمة الناتو كانت عن صحة بايدن العقلية".

بدوره، نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" الاجتماعية تعليقا جديدا يخص الرئيس بايدن، قائلاً إن "بايدن مصاب بمتلازمة واضطراب ترامب"، على حد وصفه.

جو بايدن واشنطن كامالا هاريس زيلينسكي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البنتاجون: حاولنا إعادة تثبيت الرصيف العائم على شاطئ غزة لكننا لم نفلح

إعلان

إعلان

"شقيقتها قامت بسبي".. شهد سعيد تتحدث عن حقيقة تعمدها إصابة جنة عليوة (صور)
بايدن يعلن موافقة إسرائيل وحماس على صفقة تبادل الأسرى "تفاصيل"
أول صور من حفل زفاف نور الشربيني وطبيب الأسنان عمرو الحلو
انخفاض 3 درجات.. "الأرصاد": انكسار الموجة الحارة غدًا وأمطار بهذه المناطق