لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اليوم الجمعة، أنها تتقدم في الثالث من الشهر الجاري أمام مجلس الأمن الدولي بشأن "اعتداءات إسرائيلية على القطاع الزراعي في القرى الحدودية الجنوبية لاستغلالها الفوسفور الأبيض، وبلغت مساحتها 2100 دونم من الأراضي المحروقة و6000 دونم من الأراضي المواجهة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم، إن الشكوى تعتمد على "إحصاء رسمي عن عدد الحلول المستندة إلى الأدلة لاستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، موضحة أن هذه الاعتداءات المنهجية هي خرق للقواعد الـ 55 من شروط الإضافي الأول (1977) لاتفاقية جنيف (1949)، والتي تنص على أن "تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد".

وبناء على ذلك، فإنه على مجلس الأمن الدولي بإدانة إسرائيل على استهدافها بشكل مباشر ومتعمد ومتكرر للمدنيين والبيئة الطبيعية في لبنان، والعمل على ضمان عدم إفلاتها من العقاب على هذه الجرائم، مع اعتبار عدم الإدانة من قدرة إسرائيل على مواصلة عدوانها من دون أي ردع".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة من الجبهة الجنوبية. وغالباً ما تستخدم إسرائيل القذائف الفوسفورية في قصفها المناطق الجنوبية.