حماس: فظائع الاحتلال بتل الهوى جرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الفظائع التي كشف عنها "تراجع الاحتلال عن حي تل الهوى هي جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي".

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية أن إضرام النار في مبان مأهولة ومنع وصول الدفاع المدني إليها في تل الهوى يؤكدان ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع.

وشددت على أنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة.