وزير الخارجية يزور 3 دول أفريقية لتدشين خط طيران مباشر

وكالات

نشرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج صورًا من زيارة دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى جيبوتي والصومال على أولى رحلات الناقل الوطني شركة مصر للطيران لتدشين خط الطيران المباشر بين الدول الثلاث.

ووصل وزير الخارجية صباح اليوم إلى جيبوتي ومقديشو على أولى رحلات شركة مصر للطيران، تدشينًا لخط الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي ومقديشو، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية.

وعقد "عبد العاطي" جلسة مباحثات مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ثم توجه بعدها إلى العاصمة الصومالية مقديشو حيث عقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفي مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي.

وتم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن تدشين هذا الخط المباشر للطيران بين مصر وكل من جيبوتي والصومال يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الشقيقة الثلاث، ويعكس خصوصية وتاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث في مختلف جوانبها.