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BBC

لازاريني: آلاف الأطفال قتلوا وكثيرون أصبحوا معاقين بسبب الحرب على غزة

06:09 م الجمعة 12 يوليه 2024

فيليب لازاريني

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وكالات

دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إطلاق سراح الأسرى بشكل فوري ودون شروط.

وقال المفوض العام للأونروا، إن آلاف الأطفال قتلوا وكثيرون أصبحوا معاقين بسبب حرب إسرائيل على غزة، وأضاف الأونروا تعاني اليوم بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة و195 من موظفينا قتلوا في غزة.

وتابع فيليب لازاريني، أن هناك جهود لتفتيت الأونروا وطردها من مقرها في القدس الشرقية وتصنيفها منظمة إرهابية، موضحا أن نحو 190 منشأة للأونروا دمرها القصف الإسرائيلي، وأكثر من 500 شخص قتلوا أثناء سعيهم للحصول على خدماتها.

وأكمل المفوض العام للأونروا، أننا طلبنا 1.2 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، ولم نتلق سوى 20%.

مشيرا إلى أن الأونروا تعمل مع شركائها على خطة لتوفير التعليم للفلسطينيين في غزة عندما تنتهي الحرب.

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