الدفاع البريطانية: روسيا فقدت أكثر من 70 ألف جندي في الشهرين الماضيين

لندن- (د ب أ)

أشارت أرقام صادرة عن وزارة الدفاع البريطانية، نقلا عن مصادر استخباراتية، أن القوات الروسية فقدت أكثر من 70 ألف جندي، في حربها ضد أوكرانيا، خلال الشهرين الماضيين فقط.

وكتبت الوزارة في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أنه في أيار/مايو الماضي، بلغ المعدل اليومي للجنود القتلى والجرحى، في المتوسط 1262.

وأضاف المنشور "من المرجح أن يظل معدل الخسائر في روسيا، أعلى من ألف يوميا، خلال الشهرين المقبلين، حيث تواصل روسيا محاولة السيطرة على مواقع أوكرانية".

وجاء في المنشور أن روسيا فتحت جبهة جديدة في منطقة "خاركيف" وحافظت على نفس معدل الهجوم على جبهات أخرى.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي، منذ فبراير 2022.

ومنذ ذلك الحين، تنشر وزارة الدفاع البريطانية بشكل منتظم، معلومات حول مسار الحرب. وبريطانيا مؤيد قوي للدفاع عن أوكرانيا.

كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر قد صرح أول أمس الأربعاء

إن أوكرانيا يمكنها ضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية باستخدام صواريخ ستورم شادو البريطانية، مؤكدا أنه سيواصل سياسة الحكومة السابقة لبلاده بشأن استخدام أسلحتها بعيدة المدى في الحرب الروسية الأوكرانية.

يُشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 6 ,7 مليار جنيه إسترليني (7 ,9 مليار دولار) من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022.

وتتهم موسكو لندن بنشر معلومات مضللة.