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BBC

إعلام إسرائيلي: أنظمة الجيش تعرضت لـ3 مليارات هجوم إلكتروني

04:52 م الجمعة 12 يوليه 2024

هجوم إلكتروني

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وكالات

رصدت إسرائيل 3 مليارات هجوم إلكتروني على أنظمة الكمبيوتر التابعة للجيش، منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة هآرتس، الجمعة، عن العقيدة راحيلي ديمبينسكي، أن عدد محاولات الهجمات الإلكترونية على أنظمة الكمبيوتر التابعة للجيش وصل إلى 3 مليارات منذ بدء الحرب.

وأضافت ديمبينسكي، قائدة وحدة مركز الحاسبات وأنظمة المعلومات التابعة للجيش المعروفة بالاختصار العبري ممرام، أن الهجمات استهدفت أنظمة الحوسبة السحابية التشغيلية الرئيسية، والتي تشمل برامج تستخدمها القوات على الأرض لإدارة القتال وتحديد مواقع القوات وتبادل المعلومات.


هجوم إلكتروني الهجمات الإلكترونية غزة إسرائيل
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