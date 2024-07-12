الكرملين ينفي تورط روسيا في مؤامرة لاغتيال رئيس شركة أسلحة ألمانية

موسكو- (د ب أ)

نفى متحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، تورط روسيا في مؤامرة لاغتيال رئيس شركة صناعة الأسلحة الألمانية "راينميتال" والتي قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف للصحفيين في موسكو إنه لا يمكنه التعقيب على المزاعم التي ظهرت أول مرة عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية أمس الخميس. وأضاف: "لا يمكن أخذ مثل تلك التقارير على محمل الجد"، قائلا إن المقال لا أساس له ومستند إلى مصادر مجهولة.

وبحسب التقرير، الذي أكدته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، كشفت المخابرات الأمريكية أوائل العام الجاري عن خطط لاغتيال أرمين بابيرجر، الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال".

وأثار التقرير غضبا في برلين، وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن الحكومة تأخذ التهديدات الروسية "على محمل الجد للغاية".