وزيرا خارجية عمان وبريطانيا يبحثان مستجدات الوضع في غزة

وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد

مسقط- (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي.

وبحث الوزيران الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما ناقشا ضرورة تحقيق الإرادة الدولية في الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير المواد الإغاثية وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى مسار السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعرب وزير الخارجية العماني عن تطلعه لمزيد من التطور والازدهار في علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.



