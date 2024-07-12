الشرطة السودانية تأمر جميع الأجانب بمغادرة الخرطوم

الخرطوم- (د ب أ)

أمرت السلطات الأمنية السودانية جميع الأجانب بمغادرة العاصمة السودانية، الخرطوم والمناطق المحيطة بها.

وأمامهم مدة أسبوعين للقيام بذلك، حسب بيان صادر من إدارة الشرطة، المعنية بالأجانب.

وذكرت الشرطة أنه يتعين أن يغادر الأجانب، حفاظا على سلامتهم، وسط قتال مازال يحتدم بين القوات الحكومية وميليشيا قوات الدعم السريع.

وطبقا لتقارير إعلامية، تزايدت مشاعر العداء تجاه الأجانب، لاسيما هؤلاء من بلدان أفريقية أخرى، في أعقاب ورود تقارير عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف قوات الدعم السريع.

وقبل بضعة أيام، تم اعتقال أكثر من 150 أجنبيا، لا يحملون أوراق إقامة صالحة.

ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش و قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، بسبب خلافات سياسية وأمنية، أسفر عن حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 مليون نازح ولاجئ، ووضع إنساني متردي ،بحسب الأمم المتحدة.

ولم تفلح وساطات قادها الاتحاد الإفريقي تارة وكل من السعودية والولايات المتحدة تارة أخرى في إنهاء القتال.