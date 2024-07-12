تايوان وأمريكا توقعان اتفاقا عسكريا بقيمة 345 مليون دولار أمريكي

تايبيه- (د ب أ)

وقعت تايوان على اتفاق بقيمة 25ر11 مليار دولار تايواني(345 مليون دولار أمريكي)، مع الولايات المتحدة، لشراء أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء، التي طبقا لمصدر عسكري، سيتم استخدامها لطائرات مقاتلة طراز إف-16 في.

وطبقا لإشعار، تم نشره اليوم الجمعة، بشأن نظام المشتريات الالكترونية الحكومي، فإن الاتفاق لشراء "أنظمة البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء، وقعته بعثة الدفاع لجمهورية الصين(الاسم الرسمي لتايوان)، لدى الولايات المتحدة والمعهد الأمريكي في تايوان، في 25 يونيو الماضي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة.

ويعتبر الاتفاق ساري المفعول من تاريخ توقيعه حتى 31 ديسمبر2030.

وقال مصدر عسكري مطلع لوكالة الأنباء التايوانية إن الأنظمة، التي تم الإعلان عنها أولا في حزمة بيع أسلحة لأنظمة البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء و16 عنصرا له صلة في 23 أغسطس 2023، سيتم استخدامها على أسطول تايوان، المكون من 66 طائرة مقاتلة طراز "إف-16 في"، التي تم طلبها من أمريكا.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أيضا في 30 يونيو الماضي على مشروع قانون بشأن المخصصات المالية للعام المالي 2025، يشمل مساعدات عسكرية، بقيمة 500 دولار أمريكي إلى تايوان.

وينص مشروع القانون على أن أمريكا ستقدم ما لا يقل عن 500 مليون دولار أمريكي، في صورة تمويل عسكري أجنبي لتايوان لتعزيز الردع، عبر مضيق تايوان وستقدم لتايبيه ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي، في صورة قروض وضمانات قروض لنفس الغرض.

وتنتقد بكين بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان بوصفها تشكل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها يتعين إعادتها للوطن الأم بالقوة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.





