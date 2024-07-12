حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ الموجهة

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة التجهيزات التجسسية ‏في المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي في مستعمرة "المطلة" الإسرائيلية وجنودا إسرائيليين ‏في محيط موقع "حانيتا" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في البيانين إن القصف أصاب الموقعين بإصابات مباشرة، وتدمير التجهيزات التجسسية.

وتعرضت آلية للجيش اللبناني من نوع "هافي"، صباح اليوم لرشقات رشاشة إسرائيلية في جنوب لبنان، وأصيبت الآلية بشكل مباشر بأربع رصاصات، ونجا عناصر الجيش، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واخترق الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقة "كسروان" وساحل " جبيل" في جبل لبنان، وصولاً إلى أجواء مدينة "طرابلس"، ومنطقة "الكورة" في شمال لبنان، ومنطقة "المتن" في جبل لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى.

كما أطلقت النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدتي "رامية" و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.





