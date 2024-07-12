معاريف: الاحتلال يوافق على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود لـ36 شهرًا

وكالات

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود 36 شهرًا لمدة 8 سنوات قادمة، وفقًا لما نقلته صحيفة معاريف "العبرية".

وفي شهر فبراير الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه تمديد الخدمة العسكرية في المستقبل بهدف زيادة عدد جنود الاحتياط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وترفض شريحة من الشباب اليهود في إسرائيل أداء الخدمة العسكرية خاصة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن "الدعوات المتصاعدة في البلاد لرفض الخدمة العسكرية "تهدد وحدة الصفوف وخطيرة وتمثل جائزة لأعدائهم"، على حد وصفه.

وحسب النظم الإسرائيلية، فإن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تبلغ 32 شهرًا للذكور فوق سن 18 عامًا، و24 شهرًا للنساء، وأي شخص يرفض ذلك قد يواجه السجن لمدة تصل 200 يوم، إلى جانب ضغوط اجتماعية.