60 شخصا مفقودين إثر انهيار أرضي طمر حافلتي ركاب في نيبال

كاتماندو- (د ب أ)

أعلنت الشرطة النيبالية أن 60 شخصا، على الأقل، فقدوا بعد انهيار جزء من تل، جرف حافلتي ركاب في طريق سريع في البلاد اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، دان بهادور كركي، إن فرق البحث والإنقاذ تحاول تحديد موقع الحافلتين. وأضاف أنه ليس من الواضح هل طمر الانهيار الأرضي الحافلتين، أم سقطتا في نهر تريشولي.

ووقع الحادث في سيمالتال بمقاطعة شيتون، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة كاتماندو.

وقال كركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لدينا معلومات أن ما بين 60 إلى 65 شخصا كانوا على متن الحافلتين الليليتين"، مضيفا أن ثلاثة أشخاص على الأقل نجوا من الحادث.

تسقط على نيبال أمطار موسمية متواصلة منذ الأسبوع الماضي، مما سبب دمارا واسع النطاق في أنحاء البلاد التي تقع جنوبي آسيا.

وقالت هيئة مواجهة مخاطر الكوارث الوطنية وإدارتها، إنه منذ أوائل يونيو، أودت الكوارث الناتجة عن الأمطار، بما في ذلك الانهيارات الأرضية والفيضانات والبرق، بحياة 80 شخصا على الأقل.

وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار في نيبال، يونيو إلى سبتمبر، إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

وفي الوقت نفسه، تعد الأمطار مصدرا مهما للزراعة في بلد يبلغ تعداد سكانه 30 مليون نسمة.





