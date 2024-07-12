الصليب الأحمر: النازحون من شمال غزة يفتقرون إلى الخدمات الأساسية ويتحملون الأعمال العدائية

غزة- (د ب أ)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن الفلسطينيين الذين أمرهم الجيش الإسرائيلي بمغادرة مدينة غزة شمالي قطاع غزة، يفتقرون إلى الخدمات الأساسية ويتعرضون للأعمال العدائية.

وجاء في بيان للصليب الأحمر أن التجمعات السكانية في شمال غزة عانت خلال الأسبوع الجاري من قتال متزايد، مضيفة أن أوامر الإخلاء أثرت على آلاف العائلات.

وأشار البيان إلى أن الأوامر الإسرائيلية كانت في كثير من الأحيان غير واضحة، مما أدى إلى حالة من الارتباك والخوف بين السكان.

وأضاف البيان أن "الحقيقة المروعة في غزة اليوم هي أنه لا يوجد مكان آمن. فالكفاح من أجل البقاء ببساطة يسلب الناس كرامتهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال يوم الأربعاء، إنه أسقط آلاف المنشورات على مدينة غزة، يحث فيها جميع السكان على المغادرة على الفور في ظل هجوم عسكري إسرائيلي مكثف على المدينة.

وطلب الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأسبوع الجاري من عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في 19 مبنى سكني في مدينة غزة الإخلاء الفوري، وفقا لتقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.