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جيش الاحتلال يهاجم موقعًا عسكريًا في جنوب سوريا

11:31 ص الجمعة 12 يوليه 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

شن الجيش الإسرائيلي هجوما استهدف موقعا عسكريا في منطقة تسيل بجنوب سوريا ليلة أمس الخميس.
وجاء الهجوم ردا على إطلاق صاروخ ليلة أمس صوب مرتفعات الجولان، ولكنه سقط في منطقة مفتوحة، دون إحداث أي إصابات، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني .

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أول أمس الأربعاء أنه هاجم بنية تحتية مرتبطة بالجيش السوري في مرتفعات الجولان.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد مقتل رجل وزوجته جراء صاروخ أطلقه حزب الله على مرتفعات الجولان.

وقال الجيش إنه يعتبر الجيش السوري مسؤولا عن كل شئ يحدث على أراضيه.


جيش الاحتلال تل أبيب جنوب سوريا إسرائيل
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