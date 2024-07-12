الكرملين ينتقد خططا مزمعة لوضع أسلحة أمريكية في ألمانيا

سانت بطرسبرج- (د ب أ)

انتقدت روسيا الخطط المزمعة لوضع أسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا بصفتها عودة لحقبة الحرب الباردة.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين على التلفزيون الرسمي الروسي يوم الخميس "إننا في طريقنا إلى حرب باردة. كل هذا حدث من قبل".

واتهم بيسكوف ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة بالتورط بشكل مباشر في الصراع مع أوكرانيا، وقال:"وجميع ملامح الحرب الباردة تعود، بالمواجهة والصراع المباشر بين الخصوم".

وشدد بيسكوف على أن "كل هذا يجري بهدف تقويض دولتنا.وأنه يجري القيام بكل ذلك لضمان هزيمتنا الاستراتيجية في ساحة المعركة".

وقال إنه يتعين على روسيا أن تأخذ كل هذا في الاعتبار. وتابع"هذا ليس سببا للتشاؤم. بل على العكس: فإن هذا يدعونا إلى التوحد والاستفادة القصوى من قدرتنا الهائلة من أجل تحقيق كل هدف وضعناه لأنفسنا خلال العملية العسكرية الخاصة".

وتستخدم موسكو مصطلح "العملية العسكرية الخاصة" للإشارة إلى حربها ضد أوكرانيا، وكان منع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أحد الأسباب التي دفعت روسيا إلى شن الغزو.

وأعلن كل من البيت الأبيض والحكومة الألمانية، على هامش قمة الناتو، أنه لأول مرة منذ الحرب الباردة، سيجري وضع أنظمة الأسلحة الأمريكية في ألمانيا في عام 2026 والتي يمكنها الوصول إلى روسيا.





