أوربان يلتقي مع ترامب في محادثات "مهمة السلام" في فلوريدا

أوربان يلتقي مع ترامب في محادثات ''مهمة السلام'' ف

واشنطن- (د ب أ)

التقى رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، بعد وقت قصير من حضوره قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو) في واشنطن.

ونشر أوربان صورة لاجتماعهما، في منتجع "مار-ايه-لاجو"، الذي يملكه ترامب، في فلوريدا على منصة التواصل الاجتماعي/إكس/ وكتب "مهمة السلام 0 ,5...ناقشنا سبل صنع سلام# الأنباء الطيبة لهذا اليوم: سيحل المشكلة!".

وأبقى أوربان على علاقات طيبة مع ترامب، منذ فوز الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات في عام 2016 . والتقى الرجلان آخر مرة في مارس الماضي، بعدها أشار أوربان إلى ترامب بوصفه" رئيس السلام" بينما وصف ترامب أوربان بـ"قائد رائع".

ويهدف ترامب إلى استعادة السيطرة على البيت الابيض، لصالح الحزب الجمهوري، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ليحل محل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي من المتوقع أن يخوض الانتخابات عن الديمقراطيين مرة أخرى.

وفي الأيام، التي سبقت قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو)، التي عقدت في واشنطن هذا الأسبوع، تصدر أوربان عناوين الأخبار بزياراته المفاجئة إلى روسيا وأوكرانيا والصين وهي رحلة وصفها بأنه "مهمة سلام".

وأثارت زيارته إلى موسكو، بشكل خاص، التي جاءت في الوقت الذي تولت فيه المجر الرئاسة الدورية للتكتل، التي تستمر ستة أشهر، في تموز/يوليو، غضب حلفاء أوربان في الاتحاد الأوروبي والناتو.

كان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، ينس ستولتنبرج قد صرح "بالطبع، فيكتور أوربان لا يمثل الناتو، في تلك الاجتماعات. إنه يمثل بلاده".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن أوربان لا يمثل الاتحاد الأوروبي "بأي شكل".