حزب الله يستهدف موقعي الرمثا وزبدين الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية

بيروت- ( د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان له أن عناصره استهدفوا مساء اليوم الخميس، موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع زبدين الإسرائيلي في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية .

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس، جنوداً إسرائيليين ‏في محيط ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصاروخ بركان، واستهدفوا مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود إسرائيليون في ‏مستعمرة مسكفعام الإسرائيلية ومبنيين آخرين في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة رداً على ‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وشنت الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر اليوم عدة غارات استهدفت أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأدى القصف إلى نشوب حرائق في الأراضي الحرجية وبساتين الزيتون القريبة ، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.