زيلينسكي يدعو دول الناتو إلى السماح بضربه في العمق الروسي

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تمد قواتها باستخدام السلاح تسمح باستخدامه لضرب أهداف بشكل عميق داخل الأراضي الروسية.

وتشير التوقعات إلى أن بعض دول الناتو، مثل ليتوانيا، تتواجد في أراضيها أوكرانيا بالأسلحة دون قيد أو شرط، وفي حدود ما يسمح لها بالتصرف بموجب القانون الدولي.

ولكن دول أخرى تستخدم قواعد مشددة على استخدام تلك الأسلحة، وخاصة إذا تعلق الأمر بضرب أهداف داخل روسيا.

وتسمح للولايات المتحدة، على سبيل المثال، فقط بتوجيه ضربات على الجانب الروسي من الحدود لتتمكن أوكرانيا من الرد على إطلاق النار بالقرب من خاركيف. في الوقت نفسه تسمح إيطاليا باستخدام أسلحتها فقط ضد أهداف داخل أراضي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في واشنطن: "إذا أردنا تحقيق النصر، وإذا أردنا أن ننتصر، وإذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، نحتاج إلى رفع جميع القيود".