واشنطن: متفائلون بحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إننا متفائلون بحذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف كيربي، أن فريقنا التفاوضي لا يزال في المنطقة ويجري مباحثات لنرى ما إذا كان الاتفاق على التفاصيل ممكنا، موضحا أن إسرائيل وحماس وافقتا على الإطار وهذه خطوة ملموسة إلى الأمام.

وتابع مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أنه توجد تفاصيل عالقة ينبغي الاتفاق عليها وهذا سبب بقاء فريقنا التفاوضي في المنطقة.

وأكمل: "نعتقد أننا قريبون من اتفاق ولكن لم نبلغ ذلك بعد ولا يمكننا التوقف قبل التوصل إليه".