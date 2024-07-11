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مجموعة السبع تدين تشريع إسرائيل بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية

10:49 م الخميس 11 يوليو 2024

مجموعة السبع

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روما/ واشنطن- (د ب ا)

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، في ختام اجتماعهم الذي ترأسه أنطونيو تاياني على هامش قمة حلف شمال الأطلسي ( الناتو) في واشنطن اليوم الخميس، عن إدانتهم لمصادقة الحكومة الإسرائيلية لخطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي تتضمن شرعنة خمس بؤر في الضفة الغربية.

وقالت مجموعة السبع، التي تترأسها حاليا إيطاليا، في مذكرة إنها تنضم إلى إدانة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وترفض أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية بإعلان أكثر من 1270 هكتارا من الضفة الغربية أراضي دولة، وهي أكبر مصادرة منذ أوسلو، وتوسيع المستوطنات القائمة بإضافة 5295 وحدة سكنية جديدة وإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة،بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأكد وزراء مجموعة السبع أن “برنامج الاستيطان التابع لحكومة إسرائيل لا يتوافق مع القانون الدولي ويقود إلى نتائج عكسية لقضية السلام”، مؤكدين “التزامهم بالسلام الدائم والمستدام على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين".

ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم. ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي هناك إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.

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