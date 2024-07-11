الخارجية الأمريكية: واشنطن بصدد فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين بالضفة

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية بصدد فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأفراد المعنيين متورطون في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، واستولوا بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للفلسطينيين وتورطوا في أعمال أخرى "تهدد السلم والاستقرار والأمن في الضفة الغربية".

وتستهدف هذه الإجراءات، تحديدا، ثلاثة أفراد وأربع مزارع أنشأها مستوطنون يهود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وجماعة لاهافا الاستيطانية اليمينية المتطرفة.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في السابق عقوبات على مؤسس جماعة "لاهافا" بن تسيون جوبشتاين، وهو مقرب من السياسي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير، الذي يتولى منصب وزير الأمن الحالي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية اليمينية المتطرفة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اثنين من الأفراد الذين سيُفرض ضدهم عقوبات هما من قادة المجموعة الإسرائيلية المتطرفة "تساف 9"، التي يُتهم أعضاؤها بعرقلة إيصال المساعدات للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسوف تسعى الولايات المتحدة، بموجب هذه العقوبات، إلى تجميد الأصول المملوكة للأفراد والكيانات المستهدفة، وقد تواجه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عقوبات شديدة في حالة قيامها بأي أعمال تجارية معهم.