إعلان

BBC

الأمم المتحدة: قرابة نصف مليون شخص في غزة يواجهون "مستويات كارثية من الجوع"

09:28 م الخميس 11 يوليه 2024

مستويات كارثية من الجوع في غزة أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب- (د ب أ)

حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة يعانون من "مستويات كارثية من الجوع".

وذكرت الأمم المتحدة في منشور عبر منصة (إكس): "إن إمكانية الوصول والإمدادات المحدودة تعني أن الأسر غالبا لا تحصل على المساعدة الغذائية التي تحتاج إليها."

ولفت المنشور إلى أن برنامج الأغذية العالمي لايزال على الأرض، لكنه يحتاج إلى إمكانية وصول موثوقة وإمدادات إغاثية.

وأفادت المنظمات الإغاثية بأنه بعد مرور تسعة شهور من الحرب والدمار الشديد في قطاع غزة تحول الوضع الإنساني بين السكان إلى أزمة حادة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 38 ألفا و345 شهيدًا، إلى جانب 88 ألفا و295 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مستويات كارثية من الجوع الأمم المتحدة نصف مليون شخص يواجهون الجوع غزة طوفان الأقصى برنامج الأغذية العالمي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يستهدف ثكنة زرعيت الإسرائيلية بصاروخ بركان ومستعمرة مسكفعام

إعلان

إعلان

صندوق النقد الدولي يعلق على أسباب إرجاء مصر من اجتماعاته إلى 29 يوليو المقبل
قفزة لأسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى في 7 أسابيع.. لماذا؟
بيان عاجل من المجلس الأعلى للقضاء بشأن شائعة استقالة النائب العام السابق ونجله