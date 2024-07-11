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إعلام عبري: هناك اشتباه بحدث أمني في غلاف غزة والجيش يدفع بتعزيزات كبيرة

09:08 م الخميس 11 يوليه 2024

الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات كبيرة أرشيفية

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وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن هناك اشتباه بحدث أمني في غلاف غزة والجيش يدفع بتعزيزات كبيرة للمنطقة.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قال، إن الجيش فشل في الدفاع عن مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر ولم نكن مستعدين.

وأضاف المتحدث، أن 7 أكتوبر من الأيام الصعبة على إسرائيل والجيش فشل في حماية مستوطنة بئيري، موضحا أنه في الأشهر القادمة سنعرض نتائج كل التحقيقات.

وتابع دانيال هاغاري، أنه على الرغم من شجاعة الجنود في القتال فإنه تم ارتكاب أخطاء عديدة وعلينا الاعتراف بذلك، مشيرا إلى أن سكان مستوطنة بئيري واجهوا عناصر حماس وحدهم لساعات وقد فشلنا.

وأكمل: "لم يتم التنسيق بين الوحدات ما أدى لتجمعها بمدخل المستوطنة وحال دون دخولها"، موضحا أن إطلاق قذائف دبابة على منزل في بئيري كان للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى.

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