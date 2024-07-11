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BBC

إعلام إسرائيلي عن هجوم 7 أكتوبر: الجيش لم يكن مستعدا لهذا الحدث

08:47 م الخميس 11 يوليه 2024

هجوم 7 أكتوبر أرشييفية

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وكالات

ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن نتائج تحقيق جيش الاحتلال بشأن المعركة التي وقعت يوم 7 أكتوبر في مستوطنة بئيري تشير إلى أن الجيش لم يكن مستعدا على الإطلاق لهذا الحدث وفشل "بالمعنى الأصعب" في حماية المستوطنين.

وأضافت القناة العبرية، أن 340 مسلحا تسللوا إلى كيبوتس بئيري، وانتظرت قوات الجيش ساعات خارج بوابة الكيبوتس.

ولفتت إلى أن المسلحين اقتحموا كيبوتس بئيري الساعة 06:42 صباحا وبعد أكثر من 24 ساعة من المعارك المتواصلة تم الانتهاء من تطهير الكيبوتس.

هجوم 7 أكتوبر الجيش لم يكن مستعد تحقيق جيش الاحتلال مستوطنة بئيري طوفان الأقصى حماس
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