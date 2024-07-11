إعلام إسرائيلي عن هجوم 7 أكتوبر: الجيش لم يكن مستعدا لهذا الحدث

وكالات

ذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن نتائج تحقيق جيش الاحتلال بشأن المعركة التي وقعت يوم 7 أكتوبر في مستوطنة بئيري تشير إلى أن الجيش لم يكن مستعدا على الإطلاق لهذا الحدث وفشل "بالمعنى الأصعب" في حماية المستوطنين.

وأضافت القناة العبرية، أن 340 مسلحا تسللوا إلى كيبوتس بئيري، وانتظرت قوات الجيش ساعات خارج بوابة الكيبوتس.

ولفتت إلى أن المسلحين اقتحموا كيبوتس بئيري الساعة 06:42 صباحا وبعد أكثر من 24 ساعة من المعارك المتواصلة تم الانتهاء من تطهير الكيبوتس.