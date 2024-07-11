القسام تعلن استهداف قوة راجلة للاحتلال جنوب مدينة غزة

وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها استهدفت "قوة صهيونية راجلة بقذيفة TBG وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مفترق الزهار بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وفيما سبق قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل عازمة على إكمال النصر في غزة.

وأضاف نتنياهو، أننا ماضون في الحرب حتى تحقق أهدافها وهي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإعادة الأسرى إلى بيوتهم.

وتابع نتنياهو، أن هذه الحرب ستسمر حتى نحقق النصر ولو استغرق الأمر وقتا، مشيرا إلى أن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب وتقضي على حماس وسنعيد كل الأسرى ولن تشكل غزة تهديدا مستقبليا علينا.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال، أنه تحت قيادة رئيس الأركان هرتسي هاليفي تم توجيه ضربات قاضية لحماس برا وبحرا وجوا، موضحا أن إسرائيل تدفع أثمانا باهظة خلال هذه الحرب ولكن مفتاح النصر هو هزيمة حماس.

وأوضح نتنياهو، أننا ملتزمون بمقترح الصفقة لإعادة الأسري: "ملتزم بالمبادئ الأربعة التي أعلنتها بشأن الصفقة وتحرير عدد أكبر من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة".

وأضاف أن من يشن علينا هجمات من الجبهة الشمالية فمصيره الموت، قائلا: "أنا ملتزم بمقترح صفقة التبادل ولكن حماس هي التي تتعنت".

وأكمل: "كل صفقة يجب أن تتيح لإسرائيل العودة للقتال"، موضحا أننا لن نسمح بعودة عناصر حماس إلى شمال القطاع.