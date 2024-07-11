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BBC

جالانت يدعو لتحقيق يشمله ونتنياهو في إخفاقات 7 أكتوبر

07:27 م الخميس 11 يوليو 2024

يوآف جالانت وبنيامين نتنياهو

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وكالات

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس إلى إجراء تحقيق رسمي يشمله هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس وراح ضحيته عشرات الإسرائيليين.

وتحدث وزير الدفاع يوآف جالانت أيضًا قائلاً: "قبل بضع ساعات، قدم ممثلو الجيش الإسرائيلي لأعضاء مجتمع باري (لجنة تحقيق حكومية) النقاط الرئيسية للتحقيق في الهجوم على الكيبوتس. نحن نطالب بإجراء تحقيق على المستوى الوطني من شأنه توضيح الحقائق".

وأضاف غالانت: "يجب أن تكون لجنة التحقيق هذه موضوعية، وعليها أن تستجوبنا جميعًا - الحكومة والجيش وأجهزة الأمن. يجب أن تحقق معي، وعليها أن تتحقق من رئيس الوزراء ورئيس الأركان".

وردد الحشد في الحفل الذي ضم عائلات الضباط الجدد الهتافات عندما أدلى غالانت بتعليقه.

يوآف جالانت بنيامين نتنياهو إخفاقات 7 أكتوبر حركة حماس ممثلو الجيش الإسرائيلي الهجوم على الكيبوتس
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