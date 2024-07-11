متحدث قبرصي: المساعدات الإنسانية ستصل غزة بعد إزالة الرصيف المؤقت عن طريق ميناء أشدود

نيقوسيا- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية تيودوروس جوتسيس اليوم الخميس، أن السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية المرسلة من قبرص باتجاه غزة سترسو في ميناء أشدود الإسرائيلي في أعقاب إزالة الرصيف المؤقت الذي جرى إنشاؤه وذلك لتسهيل عملية تسليم المساعدات مباشرة إلى غزة من البحر بشكل دائم في الأيام القليلة المقبلة.

وفي مقابلة مع صحيفة قبرص ميل القبرصية اليوم الخميس، قال جوتسيس إن ميناء أشدود كان يستخدم أثناء فترة تشغيل الرصيف المؤقت التي دامت نحو شهرين، حيث إنه كان يستخدم فيما مضى كميناء لاستقبال المساعدات قبل إنشاء الرصيف المؤقت.

وقال جوتسيس إنه تم وضع ذلك في الحسبان، ستعمل حكومة بلاده الآن مع الحكومة الإسرائيلية والحلفاء الآخرين للتأكد من وصول المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق ميناء أشدود.

يشار إلى أن المساعدات التي تصل إلى ميناء أشدود يتم نقلها برا إلى شمال غزة، حيث تعبر من خلال إسرائيل إلى داخل القطاع عن طريق معبر إيرز (بيت حانون).

وأضاف جوتسيس إنه إلى جانب ميناء أشدود، تبحث الحكومة والشركاء الآخرين في المنطقة عن "خيارات أخرى" لنقل المساعدات إلى غزة، بشكل مثالي بوسائل مباشرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القبرصية:" عمل الرصيف المؤقت كوسيلة مباشرة لإدخال المساعدات إلى غزة، ولكي يتم استبداله، نرغب في إيجاد وسيلة أخرى مباشرة...إننا نعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركائنا الآخرين للعثور على مثل تلك الوسيلة".