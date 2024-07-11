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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: نقاتل منذ 9 أشهر بروح عالية لتحقيق أهداف الحرب

06:45 م الخميس 11 يوليو 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: قواتنا تقاتل منذ 9 أشهر بغزة والجبهة الشمالية والضفة الغربية بروح عالية لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي "علينا جميعا تقاسم الأعباء الملقاة على عاتق الشعب الإسرائيلي، ولم نقم بمسؤوليتنا في الدفاع عن سكان إسرائيل في 7 أكتوبر".

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية موضوعية وأن تحقق مع الجميع حكومة وجيشا والأذرع الامنية، مضيفًا "لجنة التحقيق عليها أن تحقق معي ومع رئيس الحكومة ورئيس الأركان والشاباك".

ولفت إلى أن هذه اللجنة عليها فحص إخفاق السابع من أكتوبر وفحص لماذا تعاظمت قوة حماس، متابعًا "من أجل تحسين أنفسنا علينا التحقيق بالمستوى الوطني من أجل استخلاص العبر".

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