هاليفي: نتائج هذه الحرب ستؤثر على الأجيال القادمة

وكالات

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن نتائج هذه الحرب ستؤثر على أجيال كثيرة قادمة.

وأضاف هاليفي، أن إسرائيل ستواصل حتى قتل قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتدمير البنى التحتية العسكرية.

وتابع رئيس أركان الاحتلال، أن مهمتنا جميعا في هذه المرحلة أن نقود بعزم قوي هذه المواجهة لتحقيق أهداف الحرب، موضحا أن إسرائيل لن تتوقف حتى إعادة الأسرى والمواطنين بأمان إلى بيوتهم.

وأكمل: "عرضنا اليوم نتائج التحقيق للقتال يومي ٧و٨ أكتوبر لسكان كيبوتس بيئري لاستخلاص العبر ومنع تكرار ما حدث".