اليمن: الحوثيون يعلنون استهداف 166 سفينة منذ نوفمبر

صنعاء- (د ب أ)

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي اليوم الخميس، استهداف 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، منذ نوفمبر الماضي.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن " عملياتنا البحرية المساندة لغزة في اليمن متواصلة، حيث نفذنا هذا الأسبوع عدد من العمليات بـ 10 صواريخ بالستية مجنحة وطائرات مسيرة".

وأضاف الحوثي "بلغ عدد السفن المستهدفة إجمالا 166 سفينة مرتبطة بالإسرائيلي والأمريكي والبريطاني منذ بداية عملياتنا البحرية".

وبشأن تأثيرات هذه الهجمات قال زعيم الحوثيين إن "حركة السفن المرتبطة بالأمريكي والبريطاني انكفأت في الأشهر الأخيرة، أما العدو الإسرائيلي فتكاد تنعدم".

وأشار إلى أنه " ليس هناك أي تأثير على إمكانية إطلاق عملياتنا ولا على فاعليتها، والعدو في حالة فشل واضح".

وأردف "العدو الإسرائيلي يتحدث باندهاش وخوف لما نمتلكه من إمكانات عسكرية ضخمة فتاكة تجاوزت كل التقنيات التي يمتلكها الأعداء".

ومضى الحوثي قائلا" الأمريكي اعتبر استهداف إحدى سفنه في أقصى شرق البحر العربي توسعا مثيرا للقلق في منطقة التهديد".

ومنذ نوفمبر 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.