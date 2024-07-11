بعد مفاوضات الدوحة.. وفد إسرائيل يعود إلى القاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة

وكالات

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن المفاوضين الإسرائيليين سيغادرون إلى القاهرة مساء اليوم، لإجراء مزيد من المداولات بوساطة مصرية -قطرية بشأن اتفاق الأسرى لوقف إطلاق النار مع حماس. وسيرأس الوفد رئيس الشاباك رونين بار وسيضم ممثلين عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وفقا لما نشرته ذا تايم أوف إسرائيل العبرية، فإن رئيس الوزراء التقى بفريقه المفاوض هذا الصباح بعد عودته من قطر الليلة الماضية.

وفي الدوحة، ناقش الفريق برئاسة مدير الموساد ديفيد بارنيا مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، أجزاء الصفقة التي تتناول عودة الأسرى وسبل تنفيذ الاقتراح.

ويشدد مكتب نتنياهو على أن المحادثات فحصت فقط طرق إعادة الأسرى مع ضمان تحقيق جميع أهداف الحرب حسب وسائل إعلام عبرية.