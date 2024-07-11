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BBC

إيطاليا: جاهزون لنكون ضمن جهود تقوية السلطة بالضفة وغزة

06:18 م الخميس 11 يوليو 2024

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني

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وكالات

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن ملف غزة ضمن القضايا التي تناقشها دول مجموعة السبع.

وأضاف وزير الخارجية، أننا جاهزون لنكون ضمن جهود تقوية السلطة في الضفة الغربية وغزة، موضحا أن هناك وثيقة واضحة ومقترح أمريكي ونحن ندعم مقترح بايدن لإحلال السلام في المنطقة.

وتابع أنطونيو تاجاني، أن هناك محاولات جادة لدعم السكان في غزة وهذه مسألة ذات أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك جهود لإحلال السلام ونعمل مع قطر والسعودية والدول العربية من أجل ذلك.

أكمل: "نؤمن بالسلام ليس فقط في غزة بل في مناطق أخرى مثل لبنان".

أنطونيو تاجاني وزير الخارجية الإيطالي دول مجموعة السبع بايدن غزة
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