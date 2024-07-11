منظمات إعلامية ومدنية تطالب إسرائيل بحرية الوصول لغزة

وكالات

قالت لجنة حماية الصحفيين، إن 60 منظمة إعلامية ومدنية وجهت رسالة لإسرائيل تحثها على منح الصحفيين حرية الوصول إلى قطاع غزة.

كان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، قال إن ملف غزة ضمن القضايا التي تناقشها دول مجموعة السبع.

وأضاف وزير الخارجية، أننا جاهزون لنكون ضمن جهود تقوية السلطة في الضفة الغربية وغزة، موضحا أن هناك وثيقة واضحة ومقترح أمريكي ونحن ندعم مقترح بايدن لإحلال السلام في المنطقة.

وتابع أنطونيو تاجاني، أن هناك محاولات جادة لدعم السكان في غزة وهذه مسألة ذات أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك جهود لإحلال السلام ونعمل مع قطر والسعودية والدول العربية من أجل ذلك.

أكمل: "نؤمن بالسلام ليس فقط في غزة بل في مناطق أخرى مثل لبنان".