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حماس: الاحتلال يماطل لإفشال المفاوضات

04:30 م الخميس 11 يوليه 2024

حركة حماس

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غزة - ( د ب أ )

أفادت حركة حماس ، اليوم الخميس ، بأن "الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة ، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته".

وقالت حماس ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم: "لم نُبلَّغ حتى الآن من الأخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

واستؤنفت هذا الأسبوع المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس ، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر، بعد توقفها منذ أسابيع، حيث تصر حماس على أن تنهي إسرائيل الحرب في غزة مقابل الإفراج عن نحو 120 رهينة إسرائيلية ما زالوا محتجزين لدى المسلحين.

حماس غزة المفاوضات قوات الاحتلال
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