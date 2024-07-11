وزارة الأوقاف تدين ما قام به الاحتلال بالحرم الإبراهيمي

وكالات

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ما قام به الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي بسقف صحن الحرم الإبراهيمي بألواح حديدية.

ووصفت ذلك بالاعتداء الخطير وانتهاك واضح للمقدسات الإسلامية، وتجاوز واضح لطبيعة الحرم وتغيير لمعالمه التاريخية والتراثية التي استمرت لقرون طويلة على هذا النمط المعماري.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إنها لم تبلَّغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية، أن الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات.