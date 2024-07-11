حماس: لم نُبلغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها لم تبلَّغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية، أن الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات.

كانت وكالة أنباء "رويترز" نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، قوله إنه ناقش مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك مسألة التقدم الذي تم إحرازه بشأن اتفاق إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة.

وقال جالانت، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي إيصال ذخائر مهمة إلى إسرائيل، مضيفًا أنه سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون أيام، بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، وصول وفد المفاوضات الإسرائيلي، إلى قطاع غزة عقب جولته في الدوحة من أجل مناقشة مسألة إعادة الأسرى مع الوسطاء وحركة حماس.